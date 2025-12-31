Лукашенко оценил новогоднее обращение Путина

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор вечером 31 декабря, сообщил Telegram-канал БелТА. Лукашенко отметил новогоднее обращение своего коллеги и дал ему высокую оценку.

Главы государств тепло поздравили друг друга с Новым годом. Александр Лукашенко дал высокую оценку новогоднему обращению своего коллеги, которое уже успел лично посмотреть в интернете, — говорится в сообщении.

Лидеры обсудили и ряд других вопросов. В завершение они договорились о встречах после Нового года и совместных мероприятиях.

Ранее стало известно, что Путин за 2025 год провел 103 телефонных разговора с зарубежными лидерами. Чаще всего глава государства общался с главой Белого дома Дональдом Трампом (10 раз). Также у Путина состоялось по 10 разговоров с главами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым. Еще девять раз российский лидер созванивался с Александром Лукашенко.

До этого Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и поздравил его с Шабэ Челле. Российский лидер передал иранцам наилучшие пожелания, подчеркнув уважение к культурным традициям собеседника.