«Картина неоднозначная»: Лукашенко высказался об экономике Белоруссии Лукашенко назвал неоднозначным состояние экономики Белоруссии в 2025 году

На сегодняшний день состояние экономики Белоруссии неоднозначное, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания по проектам прогнозных документов на 2026 год. При этом глава государства отметил, что есть «очевидный результат». По словам Лукашенко, которые приводит БелТА, правительству удалось дважды поднять пенсии.

Пока картина неоднозначная. С одной стороны, есть очевидный результат: стабильно растут реальная зарплата, общие доходы населения. Дважды в этом году удалось поднять пенсии. У нас крепкая национальная валюта. Рекордно увеличиваются золотовалютные резервы, — сказал президент.

Ранее Лукашенко подписал закон о ратификации протокола, предоставляющего гражданам России право участвовать в выборах республики. Документ был подписан 13 марта 2025 года в Москве и вносит изменения в двусторонний договор о равных правах граждан.

До этого Лукашенко обвинил США в продолжении политики навязывания ложных демократических принципов. По его словам, данный принцип сохраняется, несмотря на внешне обратные процессы.