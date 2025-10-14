Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 21:11

Лукашенко разрешил россиянам участвовать в местных выборах в Белоруссии

Лукашенко утвердил протокол об участии граждан РФ в местных выборах в Белоруссии

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протокола, предоставляющего гражданам России право участвовать в местных выборах республики, сообщает БелТА. Документ был подписан 13 марта 2025 года в Москве и вносит изменения в двусторонний договор о равных правах граждан.

Согласно протоколу, россияне, постоянно проживающие в Белоруссии, получат право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. Аналогичные права были предоставлены белорусским гражданам, постоянно проживающим на территории России, что создает симметричные условия для реализации избирательных прав граждан двух стран.

Ранее пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт рассказала, что Лукашенко собирается лично передать российскому президенту Владимиру Путину подарок по случаю его дня рождения, который прошел 7 октября. По ее словам, это достаточно масштабная и красивая картина, написанная по специальному заказу известным белорусским художником Павлом Маслениковым.

Александр Лукашенко
Белоруссия
россияне
выборы
