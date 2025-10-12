Лукашенко рассказал, какой подарок вручит Путину на день рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается лично передать российскому президенту Владимиру Путину подарок по случаю его дня рождения, который прошел 7 октября, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт. По ее словам, это масштабная картина с пейзажами Валаама, передает телеканал «Беларусь 1».

Президенту России наш президент — они об этом договорились — свой подарок обязательно передаст лично. Я могу рассказать: это такая достаточно масштабная и очень красивая картина, написанная по специальному заказу нашим известным белорусским художником Маслениковым, — отметила Эйсмонт.

В материале указали, что белорусский лидер уже приготовил презент. При этом передать его имениннику во время недавнего саммита СНГ в Душанбе не удалось.

Ранее стало известно, что лидеры стран СНГ по телефону поздравили президента России с днем рождения. Среди них: глава Азербайджана Ильхам Алиев, армянский премьер-министр Никол Пашинян, Александр Лукашенко.

Тем временем выяснилось, что Путин провел свой 73-й день рождения в Санкт-Петербурге, где посетил Петропавловский собор и провел совещание с военным командованием. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что в ходе встречи российскому лидеру доложили об обстановке на фронтах, также Путин в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова, директора ФСБ Александра Бортникова и начальника Генштаба Валерия Герасимова посетил Петропавловский собор. Вместе с сопровождающими лицами президент возложил цветы к гробнице Петра I и пообщался с настоятелем храма.