07 октября 2025 в 17:19

В Кремле рассказали, кто из лидеров стран СНГ поздравил Путина

Кремль: лидеры стран СНГ по телефону поздравили Путина с днем рождения

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Лидеры стран СНГ по телефону поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, передает пресс-служба Кремля. В числе позвонивших указаны глава Азербайджана Ильхам Алиев, армянский премьер-министр Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко. Также Путина поздравили главы Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов, Шавкат Мирзиёев.

В ходе телефонных разговоров затрагивались вопросы развития двусторонних отношений и предстоящей совместной работы на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Алиев поздравил российского коллегу с днем рождения. По данным пресс-службы азербайджанского лидера, главы государств рассмотрели вопросы, связанные с развитием отношений Баку и Москвы и текущим состоянием диалога между двумя странами.

До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что внуки президента тепло и с любовью поздравляют дедушку с днем рождения. Что касается личных планов Путина на знаменательный день, то о них представитель Кремля не смог ничего сказать.

дни рождения
Владимир Путин
Александр Лукашенко
Ильхам Алиев
