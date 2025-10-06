Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 12:53

Песков раскрыл, как внуки Путина поздравляют дедушку с днем рождения

Песков: внуки Путина с любовью поздравляют дедушку с днем рождения

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Внуки российского президента Владимира Путина тепло и с любовью поздравляют дедушку с днем рождения, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, он не знает о личных планах лидера на знаменательный день. Глава государства родился 7 октября.

Внуки поздравляют дедушку так же, как всех дедушек поздравляют внуки. Тепло и с любовью, — отметил он.

До этого Путин поздравил с днем рождения лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. Российский президент пообещал продолжать активную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня и напомнил о предстоящей встрече с коллегой, которая пройдет в Душанбе 9 октября.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что встреча Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского якобы должна была состояться в Стамбуле 9 апреля 2022 года, однако сорвалась. Он объяснил, что переговоры не состоялись на фоне приезда экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона на Украину.

Дмитрий Песков
Владимир Путин
дни рождения
поздравления
внуки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто значение освобождения Отрадного в Харьковской области
«Красота футбола»: Мостовой о матче «Динамо» — «Локомотив»
Голая пациентка сбежала из больницы после операции
В Совфеде предложили обязать неработающих россиян платить за ОМС
Дизайнер раскрыла, почему в моду вошел русский стиль
Психолог рассказала, как поддержать психическое здоровье
Лекорню объяснил, почему решил уйти в отставку
Политолог оценил сенсационные слова Меркель о вине Прибалтики в СВО
Прокуратура Польши заняла неожиданную позицию по делу «Северных потоков»
Налет БПЛА на Крым, фосфорные бомбы, пожар на НПЗ: ВСУ атакуют РФ 6 октября
Мостовой раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Спартак»
«Отсчет начался»: Макрона призвали уйти в отставку вслед за Лекорню
Злоумышленники разгромили на кладбище могилы бойцов СВО
Назван лидер голосования за новое изображение на купюре в 500 рублей
Родригез подал в суд на экс-супругу, которую бросил по телефону
Российский хоккеист наградил ветеранов СВО и стал врагом Киева
Журналист Ниязматов умер на 85-м году жизни
Избившего собаку-инвалида жителя Подмосковья доставили в полицию
Политолог оценил шансы Макрона удержаться у власти
Ветеран ЦСКА объяснил высокую результативность матча «Динамо» — «Локомотив»
Дальше
Самое популярное
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.