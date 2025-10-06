Песков раскрыл, как внуки Путина поздравляют дедушку с днем рождения Песков: внуки Путина с любовью поздравляют дедушку с днем рождения

Внуки российского президента Владимира Путина тепло и с любовью поздравляют дедушку с днем рождения, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, он не знает о личных планах лидера на знаменательный день. Глава государства родился 7 октября.

Внуки поздравляют дедушку так же, как всех дедушек поздравляют внуки. Тепло и с любовью, — отметил он.

До этого Путин поздравил с днем рождения лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. Российский президент пообещал продолжать активную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня и напомнил о предстоящей встрече с коллегой, которая пройдет в Душанбе 9 октября.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что встреча Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского якобы должна была состояться в Стамбуле 9 апреля 2022 года, однако сорвалась. Он объяснил, что переговоры не состоялись на фоне приезда экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона на Украину.