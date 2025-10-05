«Вносите большой вклад»: Путин поздравил с днем рождения главу Таджикистана Путин пообещал продолжать работать с Таджикистаном по актуальным вопросам

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. Российский лидер, чьи слова приводит пресс-служба главы республики, пообещал продолжать активную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.

Вы вносите большой личный вклад в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами. И мы, конечно, продолжим активную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня, — сказал Путин.

Он напомнил о предстоящей встрече с коллегой, которая пройдет в Душанбе 9 октября. Путин убежден, что беседа получится конструктивной и плодотворной, а также послужит дальнейшему наращиванию взаимовыгодных связей России и Таджикистана.

Ранее российский посол в Таджикистане Семен Григорьев рассказал, что во время визита президента Путина в республику стороны обсудят широкий спектр тем, включая экономическое и гуманитарное взаимодействие. Также будут подняты вопросы по ситуации в регионе.