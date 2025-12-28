Новый год — 2026
«Он никогда не отмоет»: россиянка 25 лет доказывает невиновность в убийстве

Рязанка Любовь Визенкина 25 лет пытается доказать невиновность в убийстве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Жительница Рязанской области Любовь Визенкина рассказала РЕН ТВ, что 25 лет пытается добиться пересмотра дела об убийстве, за которое она провела в колонии 7,5 года. По словам осужденной, преступление совершил ее бывший сожитель, связанный с местной ОПГ.

Он будет всю жизнь с этим жить. Мои руки, они чистые. А он свои никогда не отмоет, — отметила Визенкина.

Женщина утверждает, что признала вину под угрозами: бывший сожитель обещал расправиться с ее родственниками. Позже она отозвала показания, однако следствие оставило их в силе, а суд назначил ей 10 лет лишения свободы.

Он сказал, чтобы я закрыла ребенку рот. Взял нож и подошел к детской кроватке, девчонка маленькая была. Я схватила на руки, подставила спину. Он воткнул мне в спину, — рассказала рязанка.

По данным телеканала, местные правоохранительные органы отказывают в возбуждении нового уголовного дела, мотивируя это невозможностью установить местонахождение предполагаемого преступника. При этом местные жители сообщили журналистам, что бывший сожитель Визенкиной давно живет в городе Кораблино Рязанской области с новой супругой.

