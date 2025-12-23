Россиянин устроил расправу над женой перед маленьким сыном Казанца подозревают в расправе над супругой на глазах у четырехлетнего сына

В Казани задержали мужчину, который подозревается в убийстве собственной жены на глазах у ребенка, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По данным источника, преступление произошло в ночь на 22 июня в ЖК «Светлая Долина».

В ходе конфликта подозреваемый сначала избил супругу, а затем задушил. Рядом находился их четырехлетний сын — ребенок также пострадал от рук отца. Тело женщины обнаружила ее мать. В настоящее время мальчик находится в реанимации, мужчина — в отделении полиции.

Ранее в Сочи в доме на улице Куйбышева 17-летний подросток зарезал свою мать, а затем несколько раз ударил ножом младшего брата, но тот чудом выжил. После этого нападавшего нашли мертвым рядом с телом матери. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК (убийство) и части 3 статьи 30, пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство малолетнего).

До этого подросток из Ленобласти напал с ножом на своих бабушку с дедушкой. По информации источника, юноша взялся за нож в ходе ссоры о методах воспитания, применявшихся к его отцу. Он обвинил бабушку с дедушкой в том, что они превратили его родителя в подкаблучника и погубили его спортивные перспективы.