20 декабря 2025 в 18:51

Подросток чуть не зарезал родных из-за отца-«подкаблучника»

Подросток из Ленобласти попытался зарезать членов семьи из-за ссоры

Несовершеннолетний житель Ленинградской области нанес ножевые ранения родным на фоне семейного конфликта, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

18 декабря в полицию Волховского района Ленинградской области поступило сообщение от жителя города Сясьстрой о том, что его внук причинил ножевые ранения <…> своим родственникам, — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала Baza, 17-летний юноша взялся за нож в ходе ссоры о методах воспитания, применявшихся к его отцу. Он обвинил бабушку с дедушкой в том, что они превратили его родителя в подкаблучника и погубили его спортивные перспективы. Исчерпав словесные доводы, подросток начал наносить удары холодным оружием.

Ранее в пресс-службе ГКБ сообщили, что в 40-й больнице Екатеринбурга ссора между двумя пациентами переросла в столкновение с применением ножа. Один из мужчин получил серьезные повреждения, для спасения его жизни была проведена хирургическая операция.

