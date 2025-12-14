Визит отца и сына в больницу Екатеринбурга закончился поножовщиной В Екатеринбурге посетитель больницы получил ножевое ранение в ходе драки

Конфликт между двумя мужчинами, который перерос в поножовщину, произошел в 40-й больнице Екатеринбурга сообщает пресс-служба ГКБ. В результате этого инцидента один из участников получил тяжелое ранение, ему потребовалась операция.

Инцидент случился 12 декабря в палате нейрохирургического отделения. Сын и отчим пришли навестить свою 56-летнюю родственницу, пациентку отделения. В ходе визита между ними возникла ссора, и один посетитель ударил ножом другого мужчину. В результате этого 37-летний сын пациентки получил повреждение грудной клетки. Второй участник конфликта был задержан сотрудниками охраны больницы. Ему также понадобилась медицинская помощь.

Ранее в одной из школ Курска прямо на уроке школьнику нанесли ножевое ранение. Ученик девятого класса ударил своего одноклассника. Пострадавший подросток не получил немедленной организованной помощи на месте и сам дошел до школьного медицинского кабинета. После этого его доставили в Курскую областную детскую больницу № 2 и прооперировали.

До этого в Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который порезал подростка на Комендантском проспекте. Подозреваемым оказался 19-летний житель города. По данным следствия, неизвестный начал требовать у несовершеннолетнего деньги, угрожая ему ножом. Подростку удалось оказать сопротивление, но нападавший все же сумел нанести ему порез руки. По данному факту было возбуждено уголовное дело.