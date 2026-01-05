Раненый российский солдат справился с несколькими бойцами ВСУ

Младший сержант Вооруженных сил России Александр Вепрев, получив ранение на поле боя, продолжил выполнять боевую задачу и ликвидировал несколько военнослужащих ВСУ. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, военнослужащий был ранен осколками от детонации вражеского FPV-дрона во время штурма опорного пункта.

Младший сержант Александр Вепрев выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по уничтожению противника на опорном пункте. В ходе штурма Александр получил осколочное ранение из-за детонации вражеского FPV-дрона, — указано в сообщении.

Несмотря на полученное ранение, Вепрев оказал себе первую медицинскую помощь, остановил кровотечение и вернулся в бой. Его действия позволили штурмовой группе продолжить продвижение и выполнить поставленную задачу.

В ходе последовавшего боя младший сержант уничтожил нескольких боевиков противника, занимавших укрепленную огневую точку. После выполнения задачи он также помог оказать первую помощь раненому товарищу и был эвакуирован вместе с ним в медицинское учреждение. В Минобороны подчеркнули, что мужество и самоотверженность Вепрева позволили группе овладеть опорным пунктом противника.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов наградил российских военных за профессионализм и мужество при выполнении задач в зоне СВО. Он поздравил личный состав с Новым годом и пожелал ему новых побед.