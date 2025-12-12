В Петербурге задержали мужчину, порезавшего подростка

Полиция задержала мужчину, порезавшего подростка на Комендантском проспекте, сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Петербургу. Подозреваемым оказался 19-летний местный житель.

Сообщается, что неизвестный начал требовать у несовершеннолетнего деньги, угрожая ножом. Подросток сумел противостоять нападавшему, однако злоумышленнику удалось порезать ему руку. Возбуждено уголовное дело. По факту инцидента проводится расследование.

