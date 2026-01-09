Россиянин пропал в Таиланде при загадочных обстоятельствах: что известно

Владелец наркошопа из России пропал в Таиланде при загадочных обстоятельствах, пишут СМИ и Telegram-каналы. Что известно, когда, где и с кем его видели в последний раз, замешан ли здесь криминал?

Как россиянин пропал в Таиланде: загадочные обстоятельства

30-летний Михаил Е. из Санкт-Петербурга перестал выходить на связь с родственниками после того, как отправился в Бангкок на встречу с соотечественником Ярославом, которому одолжил $10 тысяч, пишут в Сети.

Источники утверждают, что мужчина опасался за свою жизнь: накануне поездки он предупредил мать, что, если в течение двух часов не выйдет на связь, начать его розыск, скинул ей и брату фотографию Ярослава, адрес его дома и ник в Telegram, обещал отписывать о ходе встречи и делиться геопозицией.

Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как Михаил выходит из отеля в Паттайе, а затем выезжает на байке — это последнее, что известно о его местоположении. Родственники уже объявили россиянина в розыск, мать Михаила вылетает в Таиланд.

Какие еще подробности известны

Telegram-каналы пишут, что Михаил держит наркошоп в Паттайе. Бизнес не единоличный — его совладелец местный таец. Именно он посоветовал мужчине одолжить деньги Ярославу на развитие своего дела.

Некоторые источники указывают, что у Михаила возникли разногласия с партнером по бизнесу накануне встречи с Ярославом.

Пользователи Сети задаются вопросом, есть ли в истории с загадочным исчезновением россиянина криминальный след или же, напротив, Михаил и Ярослав «очень хорошо нашли общий язык».

«В истории замешаны деньги и наркотики — криминал налицо», «Пиши пропало — теперь днем с огнем не сыщешь», «Плотная хапка на двоих», «Встретились два бизнесмена…» — пишут юзеры.

Какие еще инциденты с россиянами в Таиланде были недавно

В первых числах января россиянин скончался во время туристического похода в Таиланде. Инцидент произошел на горной тропе по пути к буддийскому храму Тхам Та Пан в провинции Пхангнга.

«Причиной смерти признана ишемическая болезнь сердца, приведшая к острому инфаркту миокарда», — уточнили в посольстве России в Таиланде.

До этого 35-летний Юрий Л. попал в тяжелую аварию в Таиланде и оказался в реанимации со множественными переломами. Родственники пострадавшего собирают деньги для его транспортировки на родину, где его готов принять московский институт им. Пирогова.

По словам близких, ежесуточные расходы на медицинское обеспечение в Таиланде составляют около 1,5 млн рублей, но на полный курс лечения средств не хватает. Тайские врачи на момент появления информации, 2 января, не разрешали перевозить пациента из-за его серьезного состояния. В России мужчину ждут жена и маленький сын.

Кроме того, 30 россиян попали в аварию в Таиланде перед Новым годом. Они были в экскурсионном автобусе и двигались к реке Квай, когда транспорт врезался в машину в районе Канчанабури. Некоторых пассажиров выбросило из кресел в результате удара. Пострадавших экстренно госпитализировали.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

