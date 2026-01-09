«Стойкий» и «Ельня» пришвартовались в ЮАР для участия в учениях

Российские военные корабли «Стойкий» и «Ельня» из состава Балтийского флота прибыли в Южно-Африканскую Республику для участия в многонациональных учениях, сообщила пресс-служба флота. Они совершили плановый заход в порт Саймонстаун. Экипажи смогут немного отдохнуть и познакомиться с местными достопримечательностями. После этого моряки-балтийцы примут участие в трехсторонних военно-морских учениях «Воля к миру — 2026».

Маневры пройдут в акватории Атлантического океана с участием ВМФ России, ВМС Китая и ВМС ЮАР. Основная цель учений — развитие и укрепление военно-морского сотрудничества между тремя странами. В ходе дальнего похода экипажи этих кораблей уже совершили неофициальные визиты в порт Пуэнт-Нуар (Республика Конго) и порт Уолфиш-Бей (Республика Намибия).

Ранее на брифинге для иностранных военных атташе начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Вооруженные силы России проведут командно-штабное учение «Центр-2026». Он также отмечал, что главным мероприятием подготовки в 2025 году стало совместное стратегическое учение России и Белоруссии «Запад-2025».

До этого ракетные войска стратегического назначения (РВСН) уже провели учения на территории Сибири. На маршруты боевого патрулирования были выведены мобильные ракетные комплексы «Ярс». В ходе дежурства на полевых позициях военнослужащие отработали несколько десятков задач, включая технические. Учения охранялись беспилотными летательными аппаратами самолетного типа «Элерон».