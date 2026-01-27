Военэксперт назвал опасного противника для Балтийского флота России

В регионе Балтийского моря есть только один флот, способный конкурировать с Краснознаменным Балтийским флотом (КБФ) России, сказал NEWS.ru капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. По его словам, только у Бундесмарине — немецкого военного флота — есть все необходимое для противостояния с КБФ.

Объективно, если брать те флоты, которые там находятся сейчас — шведский, финский, я не говорю, уж про эстонский, латышский и латвийский, нам в соперники не годятся. Единственный, кто может составить конкуренцию, это Бундесмарине — немецкий военный флот. У немцев достаточно сравнительно новых кораблей и хороших подводных лодок. По подлодкам нам даже надо усилиться, чтобы сравняться с ними. Это сейчас делается — для КБФ строятся новые лодки. Так что среди именно балтийских флотов наш в числе лидеров. А если учесть, что его части можно оснастить и гиперзвуковым и ядерным оружием, то в определенных условиях он может стать и просто лидером, — сказал Дандыкин.

Он также отметил, что зона возможных действий Балтфлота не ограничивается водами Балтики, и с помощью береговых ракетных комплексов части флота могут действовать не только в Калининградской области, но и на тысячу километров вокруг по территориям вероятного противника.

Ранее сообщалось, что ракетные войска стратегического назначения провели учения на территории Сибири. На маршруты боевого патрулирования были выведены мобильные ракетные комплексы «Ярс».