16 февраля 2026 в 10:10

Появились кадры с учений Балтийского флота под Калининградом

В Калининградской области прошли учения ракетчиков Балтийского флота

Военнослужащие расчета берегового ракетного комплекса «Бал» Военнослужащие расчета берегового ракетного комплекса «Бал» Фото: Михаил Голенков/ РИА Новости
В Сети появились кадры учений с применением береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» Балтийского флота. Военные отработали поражение надводных целей на побережье Калининградской области, рассказали «Известиям» в пресс-службе флота.

Ракетчики совершили марш из пунктов дислокации, оперативно развернули пусковые установки и выполнили электронные пуски ракет по кораблям условного противника. Личный состав также провел тренировки по маскировке техники, смене боевого порядка после стрельб и охране позиционных районов с применением беспилотных летательных аппаратов.

Комплекс с высокой эффективностью выполняет задачи в рамках проводимых учений Балтийского флота. Расчеты ракетчиков выполняют все внезапные вводные, показывая высокую выучку, — рассказал военнослужащий с позывным Гром.

Ранее начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что учения Организации Договора в этом году пройдут в Казахстане, России, Таджикистане и Белоруссии. По его словам, было предусмотрено не менее 60 мероприятий совместной и оперативной подготовки.

ВС РФ
учения
Балтийский флот
Калининградская область
