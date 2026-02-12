В ОДКБ раскрыли, где пройдут совместные учения стран-участниц Генерал Сердюков: учения ОДКБ в 2026 году пройдут в четырех странах

Учения Организации Договора о коллективной безопасности в 2026 году будут проведены в Казахстане, России, Таджикистане и Белоруссии, заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков. По его словам, которые передает ТАСС, предусмотрено 60 мероприятий совместной и оперативной подготовки.

В соответствии с утвержденным планом на текущий год предусмотрено проведение 60 мероприятий совместной и оперативной подготовки, в том числе восемь командно-штабных и специальных учений, — заявил он.

В сентябре на территории Казахстана пройдут совместные военные учения с участием подразделений Коллективных сил быстрого развертывания стран Центральной Азии под названием «Рубеж». В период с сентября по октябрь на территории России состоятся командно-штабные учения совместно с Коллективными силами оперативного реагирования под кодовым названием «Взаимодействие», а также специальные тренировки разведподразделений («Поиск») и службы тылового обеспечения («Эшелон»).

В октябре на территории Таджикистана запланированы два специальных учения: «Кобальт» и «Скала». В этот же период на территории Белоруссии будут проведены командно-штабные учения с миротворческим контингентом под названием «Нерушимое братство», а также специализированное мероприятие, направленное на подготовку совместных структур радиационной, химической, биологической защиты и медицинских служб под названием «Барьер».

Ранее сообщалось, что в Киргизии на базе учебно-тренировочного центра «Эдельвейс» прошли командно-штабные учения стран ОДКБ «Рубеж-2025». В маневрах участвовали около 1,2 тыс. военных из России, Казахстана, Таджикистана и Киргизии, также было привлечено порядка 500 единиц техники.