В Киргизии начались военные учения стран ОДКБ

На территории учебно-тренировочного центра «Эдельвейс» в Киргизии начались командно-штабные учения стран ОДКБ «Рубеж-2025», сообщила пресс-служба Минобороны республики. В них принимают участие около 1,2 тысячи военнослужащих из России, Казахстана, Таджикистана и Киргизии, задействовано 500 единиц военной техники. Маневры проходят с 17 по 20 сентября.

Как отметил замминистра обороны Киргизии Эрлис Тердикбаев, учения связаны с защитой суверенитета и обеспечением безопасности стран ОДКБ. При этом генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что основной угрозой для государств объединения являются радикальные группировки с Ближнего Востока.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что совместные российско-белорусские учения «Запад-2025» отличались массовым применением беспилотной авиации и наземных роботов, а также штурмовыми действиями на мототехнике, багги и квадроциклах. Маневры прошли с учетом опыта специальной военной операции на Украине.

До этого стало известно, что в ходе учений «Запад-2025» военнослужащие отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса «Орешник». Кроме того, маневры были организованы на 41 полигоне.