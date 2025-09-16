Белоруссия и Россия «отрепетировали» применение «Орешника» В ходе учений «Запад-2025» было отработано планирование применения «Орешника»

В ходе белорусско-российских учений «Запад-2025» военнослужащие отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса «Орешник», сообщает БелТА со ссылкой на начальника Генштаба РБ Павла Муравейко. Он добавил, что это было знаковое мероприятие.

Мы отработали все задачи, которые ставили перед собой. В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник», — отметил Муравейко.

Он добавил, что в ходе учений активно применялись беспилотные летательные аппараты в различных вариантах. Также был рассмотрен комплекс гибридных современных приемов, используемых при ведении боевых действий в населенных пунктах, лесисто-болотистой и урбанизированной местности.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами заявил, что российский лидер Владимир Путин лично запретил нанесение ракетного удара по центральному району Киева. Речь шла о возможной атаке комплекса «Орешник» на улицу Банковую, где расположена официальная резиденция главы Украины Владимира Зеленского.