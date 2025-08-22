Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 14:45

Лукашенко раскрыл неожиданную деталь разговора с Путиным об ударе по Киеву

Лукашенко: Путин не дал согласия на удар по Банковой ракетой «Орешник»

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Российский лидер Владимир Путин лично запретил нанесение ракетного удара по центральному району Киева, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами. Речь шла о возможной атаке комплекса «Орешник» по улице Банковой, где расположена официальная резиденция лидера Украины Владимира Зеленского, передает его слова БелТА.

Инсайдерская вам информация. Такие у кого-то замыслы были в России (не буду называть). Путин сказал: «Ни в коем случае». Они были готовы нанести <...> Если бы ахнули «Орешником» по центрам, как они говорят, принятия решения, там бы ничего не осталось, — сказано в сообщении.

Ранее президент Белоруссии выразил уверенность, что для достижения мира на Украине нужно пройти несколько этапов. Он подчеркнул, что самое главное — прекратить боевые действия. По словам Лукашенко, президент США Дональд Трамп здорово сыграл свою роль посредника в переговорах по Украине.

Прежде Лукашенко заявил о необходимости усиления обороноспособности Белоруссии и России из-за военных угроз со стороны Запада. Он отметил, что белорусская ракетостроительная отрасль создавалась практически с нуля и сейчас требует определения траектории дальнейшего развития.

Александр Лукашенко
Владимир Путин
Украина
ракета «Орешник»
