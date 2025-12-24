В Сети появились кадры с протаранившим терминал в Пулково грузовиком «112» опубликовал кадры с въехавшим в ротонду терминала в Пулково грузовиком

Telegram-канал «112» опубликовал видео с грузовиком, протаранившим ротонду терминала в петербургском аэропорту Пулково. В пресс-службе авиагавани сообщили Telegram-каналу «Подъем», что грузовик перевозил бортовое питание.

На кадрах видно, что водитель, не рассчитав габариты автомобиля, застрял в проеме здания. Собеседник «Подъема» заверил, что безопасности пассажиров ничто не угрожает.

Инцидент не оказал влияния на операционную деятельность аэропорта. Есть повреждение облицовки здания, пострадавших нет. В целом никаких последствий для деятельности нет, — сказали в авиагавани.

Собеседник «Подъема» уточнил, что грузовик не въезжал в трап, а лишь немного повредил облицовку терминала. По его словам, на объекте установлены необходимые предупреждающие знаки, предельная высота проезда под ротондой известна всем водителям. Ситуация не привела к перебоям в обеспечении бортовым питанием, поставки продолжаются в штатном режиме.

Ранее пассажиры рейса Red Sea 4S 3313 застряли в Пулково на более чем 10 часов после перенаправления. Рейс из Шарм-эль-Шейха в Москву направили в Пулково из‑за атаки беспилотников. Изначально он должен был приземлиться во Внуково примерно в 04:00 мск, однако борт прибыл в Санкт‑Петербург. Позже пассажиры пожаловались, что они шесть часов провели в салоне, прежде чем их впустили в терминал.