10 февраля 2026 в 11:59

Политолог обозначил ключевое условие долгосрочного мира на Украине

Политолог Копатько: мир на Украине невозможен без гарантий безопасности для РФ

ВС Украины
Долгосрочный мир на Украине невозможен без серьезных гарантий безопасности для России от стран НАТО, заявил Lenta.ru политолог Евгений Копатько. По его мнению, безопасность границ стала абсолютным приоритетом для российских властей.

В долгосрочном плане продолжение конфликта несет для России серьезные стратегические риски. Нам нужен мир — но на условиях, изначально сформулированных политическим руководством, — высказался Копатько.

Россия рассчитывает, что Запад прекратит угрозы и попытки давления, в противном случае, Москва никогда не пойдет на сделку, отметил эксперт. Он добавил, что шансы на заключение мира есть, поскольку администрация США впервые признала наличие у РФ законных интересов в сфере безопасности.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мирные переговоры по Украине продолжаются, впереди еще большая дистанция. Он уточнил, что лидирующие позиции Москвы на мировом рынке ядерной энергетики бросают вызов США и Вашингтону это не нравится.

Украина
НАТО
Россия
переговоры
