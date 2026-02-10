Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 08:50

«Впереди еще большая дистанция»: Лавров оценил переговоры по Украине

Лавров заявил о большой дистанции в мирных переговорах по Украине

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мирные переговоры по Украине продолжаются, впереди еще большая дистанция, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ. Он уточнил, что лидирующие позиции Москвы на мировом рынке ядерной энергетики бросают вызов США и Вашингтону это не нравится.

Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби. Там впереди еще большая дистанция, — отметил он.

Как уточнил Лавров, американская сторона пытается переквалифицировать энергетику стран, где у РФ уже есть проекты и опыт работы (в том числе и ее соседей, ряда государств ЕС) под свои стандарты. Американцы даже не скрывают этот факт, объяснил глава внешнеполитического ведомства. По его словам, он уже не говорит об ограничениях, тарифах, «которые задираются до небес» для стран, которые сотрудничают с Москвой.

Ранее Лавров заявил, что нельзя восхищаться действиями американского президента Дональда Трампа, пока мир на Украине не установлен. По его словам, речь идет о строгом отношении хозяина Белого дома к Евросоюзу и украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Сергей Лавров
переговоры
Украина
Россия
