Шарий поднял на смех фигуриста Марсака за слова о Гуменнике

Блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале перечислил спортивные достижения украинского фигуриста Кирилла Марсака, которые оказались весьма скромными по сравнению с заслугами спортсмена из России Петра Гуменника. Журналист написал ироничный пост после того, как украинец заявил, что ему неприятно соревноваться с россиянином.

В 2022 году Марсак стал 33-м на юниорском чемпионате мира. В 2023 году на чемпионате Европы финишировал 21-м. На чемпионате мира занял 25-е место. Сезон 2024/25 оказался неудачным: на чемпионате мира в Бостоне Марсак стал 33-м в короткой программе и не вышел в произвольную. <…> На другие соревнования россиян не пускали, потому мы не знаем, что он показал бы на них. У меня все, — написал Шарий.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко выступил против возвращения россиян в международный футбол. Он добавил, что хочет встретиться с президентом ФИФА Джанни Инфантино, который в недавнем интервью допустил возможное возвращение российских игроков.