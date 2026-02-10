Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 11:51

Шарий поднял на смех фигуриста Марсака за слова о Гуменнике

Шарий намекнул на провальную карьеру раскритиковавшего Гуменника Марсака

Кирилл Марсак Кирилл Марсак Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press
Блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале перечислил спортивные достижения украинского фигуриста Кирилла Марсака, которые оказались весьма скромными по сравнению с заслугами спортсмена из России Петра Гуменника. Журналист написал ироничный пост после того, как украинец заявил, что ему неприятно соревноваться с россиянином.

В 2022 году Марсак стал 33-м на юниорском чемпионате мира. В 2023 году на чемпионате Европы финишировал 21-м. На чемпионате мира занял 25-е место. Сезон 2024/25 оказался неудачным: на чемпионате мира в Бостоне Марсак стал 33-м в короткой программе и не вышел в произвольную. <…> На другие соревнования россиян не пускали, потому мы не знаем, что он показал бы на них. У меня все, — написал Шарий.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко выступил против возвращения россиян в международный футбол. Он добавил, что хочет встретиться с президентом ФИФА Джанни Инфантино, который в недавнем интервью допустил возможное возвращение российских игроков.

Петр Гуменник
Анатолий Шарий
фигуристы
Олимпиада
