Шарий раскрыл последствия удара по военному аэродрому под Киевом Шарий: удар по аэродрому в Василькове под Киевом уничтожил десятки бойцов ВСУ

Десятки бойцов Вооруженных сил Украины были уничтожены в результате ракетного удара по военному аэродрому в Василькове под Киевом, сообщил блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале. По его данным, накануне по части прилетело порядка 10 баллистических ракет. Он добавил, что зарево от пожара стояло до глубокой ночи. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

Есть информация, что курсанты-летчики там готовились к аттестации. Вероятно, очень много погибших — счет на десятки, — рассказал он.

Ранее сообщалось о ликвидации двух эшелонов ВСУ с военной техникой в районе узловой станции Конотоп. Эти подразделения предназначались для усиления оборонительных рубежей на Сумском направлении.

До этого Минобороны России проинформировало, что украинская армия за сутки потеряла около 1075 военных в зоне СВО. В частности, в зоне ответственности группировки войск «Север» было ликвидировано до 205 украинских военных.

Также стало известно, что ВС России случайно обнаружили и уничтожили украинскую ДРГ, состоявшую из американских, британских и польских наемников. Численность группы составляла около 10 человек. Диверсанты были ликвидированы на второй линии обороны.