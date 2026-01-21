Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 17:04

«Будет беда»: экс-нардеп о заявлении Шария про отъезд чиновников из Киева

Экс-нардеп Олейник: чиновники могут уехать из Киева из-за скорого бунта

Анатолий Шарий Анатолий Шарий Фото: Соцсети
Чиновники на Украине могут начать массово уезжать из Киева из-за угрозы бунта, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя высказывание украинского блогера Анатолия Шария о вывозе семей политиков из столицы. По его словам, такая информация циркулирует в коридорах власти, и это может быть предвестником серьезных потрясений.

Чиновники высокого уровня на Украине давно уже вывезли своих детей из страны. Шарий в своем заявлении, скорее всего, обращается к служащим средней руки, которые получают информацию о том, что может происходить в ближайшее время. Такая информация циркулирует, например, в органах управления властью, прокуратуре, судах. Шарий говорит: «Присматривайте, эти тоже начнут вывозить [семьи]. А это уже будет беда». Я думаю, что его информация не на пустом месте. В Киеве может резко ухудшиться ситуация до бунта, — пояснил Олейник.

Он пояснил, что напряженность в Киеве усугубляется внутренними политическими противоречиями. По словам экс-депутата Рады, в их числе конфликт между мэром столицы Виталием Кличко и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Голод и холод — это не родная тетка. Власти Украины могут потерять управление в столице. Тем более возник конфликт между Кличко и Зеленским — никто из них умирать не хочет, я имею в виду от избирателей. Гнев людей легко направить в любую сторону. Поэтому Шарий обращает внимание на эту ситуацию, — резюмировал Олейник.

Ранее Шарий заявил, что украинские чиновники на следующей неделе начнут вывозить семьи из Киева. По его словам, все эти «непростые люди» знают, что вскоре «кое-что» произойдет. О чем идет речь, блогер не уточнил.

