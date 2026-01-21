Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 14:39

Шарий предупредил о событии, из-за которого чиновники начнут покидать Киев

Шарий сообщил о грядущей экстренной эвакуации из Киева, речь о семьях чиновников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украинские чиновники на следующей неделе начнут вывозить семьи из Киева, заявил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале. Он уверен, что все эти «непростые люди» знают, что вскоре «кое-что» произойдет. О чем идет речь, блогер не уточнил.

Дорогие киевляне, пожалуйста, обратите внимание на своих соседей. <…> Внимательно посмотрите, не вывозят ли они внезапно на этой неделе свои семьи. <…> Не спрашивайте у них, почему они это делают. Они вам это вряд ли расскажут, — написал он.

Ранее Шарий сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается помочь сыну своего близкого друга и партнера по студии «Квартал 95» Сергея Шефира покинуть страну. По его словам, речь идет о Никите Шефире, который оказался в поле зрения Национального антикоррупционного бюро Украины.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в Верховной раде у депутатов от партии «Слуга народа». Следственные действия ведутся в отношении Юрия Киселя и Юрия Корявченкова. Оба считаются друзьями президента Украины. Корявченков широко известен в стране под прозвищем Юзик.

