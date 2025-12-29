Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 16:48

Блогер раскрыл новую «колоссальную» проблему Зеленского

Шарий: Зеленский пытается вывезти сына близкого друга Шефира с Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский пытается помочь сыну своего близкого друга и партнера по студии «Квартал 95» Сергея Шефира покинуть страну, сообщил в своем Telegram-канале украинский блогер Анатолий Шарий. По его словам, речь идет о Никите Шефире, который оказался в поле зрения Национального антикоррупционного бюро Украины.

У Зеленского новая колоссальная проблема, которую сейчас он пытается спешно решить, — считает Шарий.

Блогер утверждает, что представители киевских властей ведут переговоры с руководством Госпогранслужбы Украины. Шарий призвал не дать сыну Шефира покинуть страну.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в Верховной раде у депутатов от партии «Слуга народа». Следственные действия ведутся в отношении Юрия Киселя и Юрия Корявченкова. Оба считаются друзьями президента Украины. Корявченков широко известен в стране под прозвищем Юзик. Его знакомство с Зеленским началось еще в период совместной работы в студии «Квартал 95».

Шарий позже отметил, что это станет катастрофой для Зеленского. Он назвал парламентария ближайшим другом главы государства, а также близким другом основателя студии «Квартал 95» Сергея Шефира. Шарий отметил, что от этих связей откреститься не удастся.

Владимир Зеленский
Анатолий Шарий
Украина
НАБУ
