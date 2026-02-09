Глава УАФ захотел встретиться с президентом ФИФА после слов о россиянах Президент УАФ Шевченко выступил против возвращения россиян в футбол

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко выступил против возвращения россиян в международный футбол, передает пресс-служба организации. Он добавил, что хочет встретиться с президентом ФИФА Джанни Инфантино, который в недавнем интервью допустил возможное возвращение российских игроков.

Хочу начать с главной новости недели. Речь идет об интервью президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном допуске россиян в футбол. УАФ среагировала немедленно. Вы все видели наше заявление. Мы четко высказали нашу позицию, которая неизменна: пока идет конфликт, мы категорически против возвращения россиян в футбол, — сказал он.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что Инфантино прозрел. Он назвал высказывания президента ФИФА хорошим знаком, который пока ни о чем не говорит.

До этого комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что слова Инфантино о снятии ограничений ничего не изменят для российского футбола. Он призвал организацию вначале допустить РФ, а затем о чем-либо говорить.