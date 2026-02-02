Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 19:09

«Джанни, ты мужик»: Колоскова удивили слова главы ФИФА о российском футболе

Колосков назвал Инфантино прозревшим после признания бесполезности бана России

Вячеслав Колосков Вячеслав Колосков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что глава ФИФА Джанни Инфантино прозрел, назвав бесполезными санкций против российского футбола. В комментарии РИА Новости он подчеркнул, что это высказывание можно использовать в дальнейших обсуждениях ситуации.

Если он объявит об этом в Ванкувере, я бы ему поаплодировал и сказал: «Джанни, ты мужик!» Интервью ни о чем не говорит, но это все равно хорошо, — отметил Колосков.

Колосков заявил, что Инфантино ошибается, говоря о бесполезности санкций против российского футбола. По его словам, отстранение нанесло России серьезный ущерб: для игроков потеря стимула участвовать в крупных соревнованиях очевидна. Он подчеркнул, что неправильно утверждать, будто никаких последствий не было.

Ранее Инфантино призвал пересмотреть отстранение российских команд. Он заявил, что действующий запрет не достиг своих целей. Глава организации также отметил, что важно дать российским футболистам шанс играть в Европе.

Глава ФИФА до этого призвал Африканскую конфедерацию футбола (CAF) принять дисциплинарные меры в связи с выходкой сборной Сенегала во время финального матча Кубка Африки против команды Марокко. По его словам, команды должны соревноваться на поле в рамках правил игры, и все, что выходит за эти рамки, ставит под угрозу саму суть футбола.

футбол
спорт
ФИФА
Вячеслав Колосков
Джанни Инфантино
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Больница, новый избранник, жесткая позиция по СВО: как живет Ирина Дубцова
Слон-рецидивист убил человека
Суд Лондона вынес приговор российскому капитану по делу о гибели моряка
«Бабушка приехала»: почему «Орла» вручили «Пророку» и «Августу»
Гастроэнтеролог объяснила, можно ли есть борщ на завтрак
«Журналистика жива!» Как прошло вручение ежегодной Премии Никиты Цицаги
«Нет смысла сопротивляться»: в ГД ответили на призыв FIFA снять бан с РФ
Губерниев ответил на слова Инфантино о снятии бана с российских команд
Власти Эстонии раскрыли, на сколько хватит запасов еды в случае войны
Педиатр посоветовала, как правильно одеться во время сильных холодов
Названа главная причина привлечения наемников в ВСУ
В США прошел «игуанопад»
«Джанни, ты мужик»: Колоскова удивили слова главы ФИФА о российском футболе
Представший перед судом комик заявил о своей невиновности
Сноубордистка повисла на рюкзаке над пропастью и умерла от инфаркта
Трое зумеров угодили в реанимацию из-за вейпов
Голливудский режиссер «засветился» в файлах Эпштейна
Starlink — все. Маск «приземлил» дальнобойные дроны ВСУ: значение для РФ
Генсек НАТО выступит в Верховной раде
Футбольный клуб «Крылья Советов» погасил миллиардные долги
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.