Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что глава ФИФА Джанни Инфантино прозрел, назвав бесполезными санкций против российского футбола. В комментарии РИА Новости он подчеркнул, что это высказывание можно использовать в дальнейших обсуждениях ситуации.

Если он объявит об этом в Ванкувере, я бы ему поаплодировал и сказал: «Джанни, ты мужик!» Интервью ни о чем не говорит, но это все равно хорошо, — отметил Колосков.

Колосков заявил, что Инфантино ошибается, говоря о бесполезности санкций против российского футбола. По его словам, отстранение нанесло России серьезный ущерб: для игроков потеря стимула участвовать в крупных соревнованиях очевидна. Он подчеркнул, что неправильно утверждать, будто никаких последствий не было.

Ранее Инфантино призвал пересмотреть отстранение российских команд. Он заявил, что действующий запрет не достиг своих целей. Глава организации также отметил, что важно дать российским футболистам шанс играть в Европе.

Глава ФИФА до этого призвал Африканскую конфедерацию футбола (CAF) принять дисциплинарные меры в связи с выходкой сборной Сенегала во время финального матча Кубка Африки против команды Марокко. По его словам, команды должны соревноваться на поле в рамках правил игры, и все, что выходит за эти рамки, ставит под угрозу саму суть футбола.