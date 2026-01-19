Глава ФИФА призвал наказать сборную Сенегала за выходку во время матча Глава ФИФА осудил сборную Сенегала за уход с поля в финале Кубка Африки

Президент ФИФА Джанни Инфантино в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) призвал Африканскую конфедерацию футбола (CAF) принять дисциплинарные меры в связи с выходкой сборной Сенегала во время финального матча Кубка Африки против команды Марокко. По его словам, команды должны соревноваться на поле в рамках правил игры, и все, что выходит за эти рамки, ставит под угрозу саму суть футбола.

К сожалению, мы стали свидетелями неприемлемых сцен на поле и на трибунах. Мы решительно осуждаем поведение некоторых «болельщиков», а также ряда сенегальских игроков и членов тренерского штаба. Недопустимо покидать поле таким образом, — подчеркнул Инфантино.

По мнению главы ФИФА, команды обязаны подавать правильный пример болельщикам на стадионах и миллионам зрителей по всему миру, а «безобразные сцены» должны быть осуждены и никогда не повторяться. В CAF в свою очередь отметили, что изучат видеоматериалы и передадут дело компетентным органам для принятия соответствующих мер.

Ранее сообщалось, что в компенсированное ко второму тайму время судьи отменили гол сенегальских игроков. Затем в ворота сборной Сенегала было назначено пенальти. Главный тренер Пап Тьяв в знак протеста увел футболистов команды с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись. Победу им принес гол Папа Гейе.