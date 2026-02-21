Страшное ДТП унесло жизни полицейских на западе Марокко ТАСС: четверо полицейских погибли и 26 пострадали при ДТП в Марокко

На западе Марокко произошла авария с участием автобуса отряда мобильных сил, передает ТАСС. В результате инцидента погибли четыре сотрудника сил правопорядка, еще 26 человек получили ранения различной степени тяжести.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе примерно в 20 километрах к северу от города Сиди-Ифни. Автобус перевозил личный состав мобильного спецподразделения, возвращавшийся в Агадир. Всего в салоне транспортного средства находились 44 бойца, занимающихся обеспечением порядка на массовых мероприятиях.

Состояние двух раненых оценивается медиками как критическое. Для выяснения точных причин трагедии в структурах безопасности Марокко оперативно сформирована специальная комиссия, которой предстоит дать правовую оценку случившемуся.

Ранее стало известно, что четыре человека погибли, когда автомобиль затонул в потоке воды после сильных дождей в регионе Тетуан на севере Марокко. В результате поисков на месте затонувшего автомобиля были найдены четыре тела, три из которых принадлежат детям двух, 12 и 14 лет, еще один пассажир считается без вести пропавшим,