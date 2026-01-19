Атака США на Венесуэлу
«Не очень красиво»: тренер сборной Марокко счел финал Кубка Африки позором

Тренер сборной Марокко Реграги назвал финал Кубка Африки против Сенегала позором

Валид Реграги Валид Реграги Фото: Panoramic/Global Look Press
Финал Кубка африканских наций между командами Марокко и Сенегала создал позорный образ африканского футбола, заявил главный тренер сборной Марокко Валид Реграги. Он жестко раскритиковал организацию игры, передает Reuters. Матч завершился победой сенегальцев в дополнительное время (1:0) благодаря голу Папа Гейе.

Причиной стали события на последних секундах основного времени. После назначения пенальти в ворота Сенегала футболисты этой команды, не согласившись с решением арбитра, покинули поле по указанию тренера Папа Тьява. Вернуть команду удалось нападающему Садио Мане. После затянувшейся более чем на 10 минут паузы полузащитник Марокко Браим Диас вышел пробивать 11-метровый и выбрал удар «паненкой», но вратарь Эдуар Менди отбил атаку.

Образ африканского футбола, который мы показали, был скорее позорным. Останавливать игру более чем на 10 минут, притом что за ней следит весь мир, — не очень красиво. Что касается Диаса, у него было много времени перед выполнением пенальти, что, должно быть, сбило его с толку, — сказал он.

Реграги назвал поражение упущенным «шансом всей жизни», но выразил надежду, что команда извлечет урок из этой неудачи. Марокко не выигрывало турнир с 1976 года и впервые за 22 года играло в финале.

Ранее замбийский нападающий Патсон Дака упал на шею после сальто во время празднования забитого гола. Инцидент произошел в матче Кубка африканских наций против Мали, когда игрок забил гол на 92-й минуте.
