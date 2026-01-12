Звезда «Игры престолов» резко ответил на призыв переснять финал сериала

Британский актер Кит Харингтон, прославившийся благодаря роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», разозлился из-за предложений переснять заключительный сезон проекта, передает The New York Times. Он назвал это «идиотизмом».

Меня это по-настоящему разозлило. Как вы смеете? Я думаю, что такой уровень идиотизма может возникнуть только в социальных сетях, — прокомментировал актер.

В 2019 году зрители остались недовольны после выхода восьмого сезона «Игры престолов». Это привело к созданию петиции, в которой просили переснять последние серии с участием других сценаристов. Подписи под этим обращением оставили 1,8 млн человек. Глава HBO Кейси Блойс подчеркивал, что инициатива фанатов лишь показывает их любовь к сериалу и энтузиазм, а идеи переснять сезон никогда не воспринимались всерьез.

