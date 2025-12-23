Новый год-2026
23 декабря 2025 в 00:09

Популярный футболист после гола решил сделать сальто и чуть не сломал шею

Замбийский форвард Дака неудачно выполнил сальто после гола и чуть не сломал шею

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замбийский нападающий Патсон Дака упал на шею после сальто во время празднования забитого гола, передает Daily Mail. Инцидент произошел в матче Кубка африканских наций против Мали, когда игрок забил гол на 92-й минуте.

По сообщению источника, нападающий не получил серьезных повреждений и может продолжить выступления на турнире. Этот гол позволил сборной Замбии сравнять счет в матче с Мали.

Ранее российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил перелом левой руки во время финального матча Межконтинентального кубка с «Фламенго». Отмечается, что голкипер пропустит от трех до четырех недель.

До этого первый тренер Сафонова Алексей Чистяков назвал его лучшим вратарем России за последние 10 лет. Наставник заявил, что спортсмен обошел по достижениям капитана ЦСКА Игоря Акинфеева. По мнению Чистякова, Сафонов достоин быть первым номером «Пари Сен-Жермен». По его словам, никто из российских футболистов сейчас не может сравниться с голкипером ПСЖ.

Кроме того, в Казани 11-летняя футболистка «Рубина» сломала ногу, когда переносила ворота в качестве наказания от тренеров. Конструкция сорвалась из рук школьницы и упала ей на ногу.

