Подросток сделал сальто в новой квартире и умер People: молодой австралиец скончался после удара головой из-за неудачного сальто

Подросток из Австралии Сонни Бланделл скончался после неудачного сальто, которое сделал в день переезда в новую квартиру, передает People. Сначала он почувствовал боль в голове и лег спать, позже потерял сознание. Его нашел сосед по квартире и вызвал медиков. Трагический инцидент произошел с 18-летним юношей 24 июня.

Австралийский подросток погиб, ударившись головой во время сальто назад в своей новой квартире, — сказано в материале.

Подростка госпитализировали и ввели в искусственную кому. Специалисты сделали ему операцию на мозге, однако травмы оказались слишком серьезными. У подростка были зафиксированы множественные инсульты и кровоизлияния. Он скончался 30 июня.

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