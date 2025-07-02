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02 июля 2025 в 21:21

Подросток сделал сальто в новой квартире и умер

People: молодой австралиец скончался после удара головой из-за неудачного сальто

Фото: David Wall/Global Look Press

Подросток из Австралии Сонни Бланделл скончался после неудачного сальто, которое сделал в день переезда в новую квартиру, передает People. Сначала он почувствовал боль в голове и лег спать, позже потерял сознание. Его нашел сосед по квартире и вызвал медиков. Трагический инцидент произошел с 18-летним юношей 24 июня.

Австралийский подросток погиб, ударившись головой во время сальто назад в своей новой квартире, — сказано в материале.

Подростка госпитализировали и ввели в искусственную кому. Специалисты сделали ему операцию на мозге, однако травмы оказались слишком серьезными. У подростка были зафиксированы множественные инсульты и кровоизлияния. Он скончался 30 июня.

До этого сообщалось, что на 10-летнюю школьницу упало дерево в Москве. Инцидент произошел в СНТ «Дружба» на Киевском шоссе. Школьница в настоящее время находится без сознания. На место происшествия прибыли медики.

Ранее в Морозовской больнице успешно провели операцию ребенку, который проглотил 38 магнитных шариков. Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, инородные тела располагались в нижнем отделе брюшной полости.

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кома
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