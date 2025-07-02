Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 июля 2025 в 21:00

В Москве на 10-летнюю школьницу рухнуло дерево

На школьницу упало дерево в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дерево упало на 10-летнюю школьницу в Москве, передает Telegram-канал Mash. По его данным, инцидент произошел в СНТ «Дружба» на Киевском шоссе. Школьница находится без сознания. На месте реанимация и скорая помощь.

До этого руку четырехлетнего мальчика затянуло в досмотровую установку на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, его мама не сразу заметила это. Медики диагностировали у ребенка ушиб и подкожную гематому.

Также сообщалось, что мощный ураган, обрушившийся на Павлодарскую область в Казахстане вечером 19 июня, оставил после себя значительные разрушения. Штормовой ветер, местами достигавший 25 м/с, повредил инфраструктуру и стал причиной гибели женщины, которой сломанная стихией ветка дерева пробила грудную клетку.

Ранее в Пенсильвании дерево рухнуло на внедорожник, в котором находилась 40-летняя женщина. Инцидент произошел утром 7 апреля в округе Честер. Он попал в объектив камеры наблюдения с ближайшей заправки. Водитель получила травмы, ее доставили в больницу.

школьницы
Москва
деревья
несчастные случаи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперты выяснили, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска
Синоптик рассказал, при каких условиях Петербург затопит даже с дамбой
Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах курян
VK запустила биржу видеоконтента для креаторов и заказчиков
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из России стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.