В Москве на 10-летнюю школьницу рухнуло дерево На школьницу упало дерево в Москве

Дерево упало на 10-летнюю школьницу в Москве, передает Telegram-канал Mash. По его данным, инцидент произошел в СНТ «Дружба» на Киевском шоссе. Школьница находится без сознания. На месте реанимация и скорая помощь.

До этого руку четырехлетнего мальчика затянуло в досмотровую установку на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, его мама не сразу заметила это. Медики диагностировали у ребенка ушиб и подкожную гематому.

Также сообщалось, что мощный ураган, обрушившийся на Павлодарскую область в Казахстане вечером 19 июня, оставил после себя значительные разрушения. Штормовой ветер, местами достигавший 25 м/с, повредил инфраструктуру и стал причиной гибели женщины, которой сломанная стихией ветка дерева пробила грудную клетку.

Ранее в Пенсильвании дерево рухнуло на внедорожник, в котором находилась 40-летняя женщина. Инцидент произошел утром 7 апреля в округе Честер. Он попал в объектив камеры наблюдения с ближайшей заправки. Водитель получила травмы, ее доставили в больницу.