Руку маленького мальчика «зажевало» в досмотровой установке на вокзале Руку мальчика затянуло в досмотровую установку на петербургском вокзале

Руку четырехлетнего мальчика затянуло в досмотровую установку на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, его мама не сразу заметила этого, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Медики диагностировали у ребенка ушиб и подкожную гематому.

По словам источника, женщина с сыном проходила досмотр вещей. Она не увидела, как ее ребенок засунул руку в досмотровый аппарат. В результате руку мальчика зажало между металлическим роликом и лентой. По данному факту инициирована проверка.

До этого в Морозовской больнице успешно провели операцию ребенку, который проглотил 38 магнитных шариков. Как сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы, инородные тела располагались в нижнем отделе брюшной полости.

Также сообщалось, что в Калачинске Омской области 13-летний мальчик и его младший брат отравились в гостях у бабушки. Дети сначала почувствовали недомогание, после чего старший ребенок скончался. Его брат госпитализирован и находится в реанимации. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.