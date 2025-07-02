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02 июля 2025 в 16:17

Руку маленького мальчика «зажевало» в досмотровой установке на вокзале

Руку мальчика затянуло в досмотровую установку на петербургском вокзале

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руку четырехлетнего мальчика затянуло в досмотровую установку на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, его мама не сразу заметила этого, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Медики диагностировали у ребенка ушиб и подкожную гематому.

По словам источника, женщина с сыном проходила досмотр вещей. Она не увидела, как ее ребенок засунул руку в досмотровый аппарат. В результате руку мальчика зажало между металлическим роликом и лентой. По данному факту инициирована проверка.

До этого в Морозовской больнице успешно провели операцию ребенку, который проглотил 38 магнитных шариков. Как сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы, инородные тела располагались в нижнем отделе брюшной полости.

Также сообщалось, что в Калачинске Омской области 13-летний мальчик и его младший брат отравились в гостях у бабушки. Дети сначала почувствовали недомогание, после чего старший ребенок скончался. Его брат госпитализирован и находится в реанимации. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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