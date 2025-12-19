Сафонов сломал руку в матче, где отразил четыре пенальти подряд

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил перелом левой руки во время финального матча Межконтинентального кубка с «Фламенго», сообщает RMC Sport. Отмечается, что голкипер пропустит от трех до четырех недель.

Встреча завершилась победой ПСЖ в серии послематчевых пенальти со счетом 2:1. Сафонов отразил четыре удара подряд и был признан лучшим игроком матча. Он стал первым вратарем в истории мирового футбола, кому покорилось такое достижение в турнирах под эгидой ФИФА. За полтора года россиян выиграл шесть трофеев в ПСЖ. В текущем сезоне Сафонов провел за парижан четыре матча.

Ранее первый тренер Сафонова Алексей Чистяков назвал его лучшим вратарем России за последние 10 лет. Наставник заявил, что спортсмен обошел по достижениям капитана ЦСКА Игоря Акинфеева. По мнению Чистякова, Сафонов достоин быть первым номером «Пари Сен-Жермен». По его словам, никто из российских футболистов сейчас не может сравниться с голкипером ПСЖ.

До этого Сафонов попал на обложку французского издания L’Equipe. Футболист запечатлен с трофеем в руках, который он держит высоко над головой.