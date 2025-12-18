Новый год-2026
18 декабря 2025 в 16:21

Первый тренер Сафонова заявил о его превосходстве над Акинфеевым

Первый тренер Сафонова назвал его лучшим вратарем России за последние 10 лет

Матвей Сафонов Матвей Сафонов Фото: Nikku/XinHua/Global Look Press
Алексей Чистяков, первый тренер российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, назвал его лучшим вратарем России за последние 10 лет. В беседе с Metaratings специалист заявил, что Сафонов обошел по достижениям капитана ЦСКА Игоря Акинфеева. По мнению Чистякова, Сафонов достоин быть первым номером «Пари-Сен Жермен».

Я всегда знал, что он сильный вратарь. Ему не дают столько игровой практики, сколько он заслуживает. Он в состоянии конкурировать за место первого номера в ПСЖ. На данный момент он лучший российский вратарь за последние 10 лет. По достижениям уже обошел Акинфеева, завоевал все титулы, — сказал Чистяков.

Тренер добавил, что четыре спасения Сафонова в послематчевой серии пенальти говорят о высочайшем уровне вратаря. По мнению Чистякова, никто из российских футболистов сейчас не может сравниться с голкипером ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Сафонов стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА в составе ПСЖ и первым в мировой истории отразил четыре пенальти подряд. В решающем матче его команда в серии пенальти обыграла бразильский «Фламенго». За полтора года в ПСЖ Сафонов завоевал шесть трофеев. После этой встречи российским голкипером восхищается весь мир.

Матвей Сафонов
футбол
тренеры
вратари
