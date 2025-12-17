Сафонов первым в мировой истории отразил четыре пенальти подряд Российский вратарь Сафонов выиграл Межконтинентальный кубок ФИФА с ПСЖ

Российский вратарь Матвей Сафонов стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА в составе парижского ПСЖ, первым в мировой истории отразил четыре пенальти подряд. В решающем матче его команда в серии пенальти обыграла бразильский «Фламенго».

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, после чего судьбу встречи решила серия 11-метровых ударов. Сафонов проявил себя и отразил четыре пенальти из пяти возможных.

Он стал первым вратарем в истории турниров ФИФА, которому удалось отразить четыре пенальти подряд в серии 11-метровых ударов. До этого достижения на протяжении 121 года существования организации максимальным результатом было отражение лишь трех ударов подряд.

Ранее стало известно, что сборную Аргентины по футболу могут отстранить от участия в ЧМ-2026. Причина кроется в коррупционном скандале в ассоциации футбола страны (AFA). При этом Аргентина является действующим чемпионом мира.

До этого Международная федерация футбола снизила стоимость билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года. Решение последовало после заявления Ассоциации футбольных болельщиков Европы, которая назвала первоначальные цены завышенными.

Кроме того, суперкомпьютер рассчитал, что сборная Испании имеет наибольшие шансы на победу в ЧМ-2026. Действующие чемпионы Европы не проигрывают уже 31-й матч подряд. В последний раз они уступили в марте 2023 года Шотландии.