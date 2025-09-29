«Непонятно»: легендарный футболист высказался о новом правиле ФИФА Дасаев: запрет на добивание после пенальти скажется на зрелищности футбола

Запрет на добивание после пенальти может негативно отразиться на зрелищности футбола, заявил бывший вратарь московского «Спартака» и двукратный чемпион СССР Ринат Дасаев. При этом, по его мнению, такое изменение облегчит работу голкипера, передает «Спорт-Экспресс».

Голкиперу будет легче, но как это скажется на зрелищности футбола, непонятно. Все эти нововведения не очень хорошо сказываются на футболе, — заключил Дасаев.

Комментарий прозвучал на фоне новостей о том, что ФИФА планирует изменить правила исполнения пенальти. Если вратарь отразит удар, игроки больше не смогут бить повторно — судья назначит удар от ворот. Новые правила могут вступить в силу уже со следующего сезона.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин положительно оценил карьеру полузащитника Дениса Глушакова, отметив его ведущую роль во всех командах, чемпионские достижения и опыт выступления за сборную. Он выразил надежду на продолжение карьеры Глушакова в футболе в качестве тренера или руководителя.

До этого экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что нападающий «Зенита» Максим Глушенков «привел голову в порядок» вместе с отцом. Он отметил прогресс игрока после периода завышенной самооценки и назвал его перспективным для сильной российской команды.