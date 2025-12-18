Новый год-2026
18 декабря 2025 в 16:03

Суд оставил экс-форварда «Спартака» Промеса в тюрьме

Суд Амстердама отклонил просьбу экс-форварда «Спартака» Промеса об освобождении

Квинси Промес Квинси Промес Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Апелляционный суд Амстердама отклонил просьбу бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса об освобождении из-под стражи, передает De Telegraaf. Защита 33-летнего футболиста настаивала на необходимости его присутствия в семье для ухода за пятью несовершеннолетними детьми и решения возникших тяжелых финансовых проблем, однако суд счел эти аргументы недостаточными.

Согласно материалам дела, текущие обстоятельства полностью оправдывают дальнейшее содержание спортсмена под арестом. Промес находится в заключении уже полгода в ожидании апелляции на приговор, по которому он получил 7,5 года лишения свободы за контрабанду крупной партии кокаина и нападение на родственника с использованием ножа. Основное слушание по пересмотру дела назначено лишь на сентябрь 2026 года.

Промес является одной из самых ярких фигур в истории современного «Спартака», в составе которого он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны, выступая за клуб в общей сложности более семи лет.

Ранее известный бывший хоккеист Йере Каралахти был арестован по подозрению в совершении тяжкого преступления, связанного с наркотиками. Предварительно установлено, что Каралахти мог быть причастен к совершению преступления в период с 1 июня по 29 сентября. Обвинения по делу ему предъявят до 15 января 2026 года. Это уже не первое задержание спортсмена из-за проблем с запрещенными веществами.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

