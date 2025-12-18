Суд оставил экс-форварда «Спартака» Промеса в тюрьме

Апелляционный суд Амстердама отклонил просьбу бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса об освобождении из-под стражи, передает De Telegraaf. Защита 33-летнего футболиста настаивала на необходимости его присутствия в семье для ухода за пятью несовершеннолетними детьми и решения возникших тяжелых финансовых проблем, однако суд счел эти аргументы недостаточными.

Согласно материалам дела, текущие обстоятельства полностью оправдывают дальнейшее содержание спортсмена под арестом. Промес находится в заключении уже полгода в ожидании апелляции на приговор, по которому он получил 7,5 года лишения свободы за контрабанду крупной партии кокаина и нападение на родственника с использованием ножа. Основное слушание по пересмотру дела назначено лишь на сентябрь 2026 года.

Промес является одной из самых ярких фигур в истории современного «Спартака», в составе которого он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны, выступая за клуб в общей сложности более семи лет.

