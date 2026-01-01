Новый год — 2026
Мощный пожар в старейшей церкви Амстердама попал на видео

Пожар в амстердамской церкви Вонделкерк попал на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Сети распространились кадры с места возгорания 150-летней церкви Вонделкерк, которая считается одним из самых известных зданий Амстердама. Судя по кадрам, огонь полностью охватил строение.

На видео и фотографиях также можно увидеть огромные клубы серого дыма над церковью. Известно, что при тушении были эвакуированы несколько десятков жителей соседних домов.

Вонделкерк была построена в 1872–1880 годах по проекту известного архитектора Пьера Кейперса, автора Центрального вокзала и Рейксмузеума в Амстердаме. Церковь, расположенная рядом с парком Вондела, является объектом национального культурного наследия. В последние годы она не использовалась для регулярных богослужений, превратившись в культурное пространство для выставок, концертов и общественных мероприятий.

Здание загорелось в ночь на 1 января. В результате пожара обрушилась башня церкви. Представители экстренных служб отмечали, что тлеющие угли разлетались к центру города.

До этого пожар произошел в одном из кафе в Киеве. По предварительной информации, возгорание началось из-за взрыва генератора. В социальных сетях появились кадры, снятые очевидцами. На видеозаписи виден большой столб черного дыма и пламя, которое вырывается из здания.

