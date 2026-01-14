Центральные районы европейского города погрузились во тьму В Амстердаме пропало электричество из-за взрыва на подстанции

В центре Амстердама и западных районах города произошло масштабное отключение электроэнергии, вызванное взрывом на электроподстанции, сообщил телеканал NOS. По информации сетевого оператора Liander, восстановление электроснабжения может занять несколько часов.

Без света остались оживленные улицы, включая Калверстраат и торговый квартал «Девять улочек». Многие магазины, такие как Uniqlo, Zara и The Sting, были вынуждены закрыться. Движение трамваев в центре приостановлено, метро продолжает работать.

По оценке Liander, отключение затронуло более 50 тыс. человек. Всем жителям города было направлено экстренное СМС-оповещение с рекомендациями не пользоваться лифтами и эскалаторами, а также помочь соседям. Взрыв произошел во время технических работ на электрораспределительном объекте, пострадавших нет.

