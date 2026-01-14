Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 20:24

Центральные районы европейского города погрузились во тьму

В Амстердаме пропало электричество из-за взрыва на подстанции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В центре Амстердама и западных районах города произошло масштабное отключение электроэнергии, вызванное взрывом на электроподстанции, сообщил телеканал NOS. По информации сетевого оператора Liander, восстановление электроснабжения может занять несколько часов.

Без света остались оживленные улицы, включая Калверстраат и торговый квартал «Девять улочек». Многие магазины, такие как Uniqlo, Zara и The Sting, были вынуждены закрыться. Движение трамваев в центре приостановлено, метро продолжает работать.

По оценке Liander, отключение затронуло более 50 тыс. человек. Всем жителям города было направлено экстренное СМС-оповещение с рекомендациями не пользоваться лифтами и эскалаторами, а также помочь соседям. Взрыв произошел во время технических работ на электрораспределительном объекте, пострадавших нет.

Ранее Киевская городская государственная администрация призвала жителей украинской столицы запастись свечами, а также проверить пауэрбанки и портативные зарядные станции. Такая рекомендация связана с возможными отключениями электричества в городе. Киевлян также призвали сделать запас воды и продуктов питания. Городские власти уже подготовили к работе 69 мобильных котельных.

