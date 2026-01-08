Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 18:50

Жителей Киева призвали запасаться свечами и заряжать пауэрбанки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жителям украинской столицы необходимо запастись свечами, а также проверить пауэрбанки и портативные зарядные станции, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Такая рекомендация связана с возможными отключениями электричества в городе. Киевлян также призвали сделать запас воды и продуктов питания.

Сделайте запас питьевой, технической воды и продуктов длительного хранения, которые не требуют электричества для приготовления пищи. По возможности утеплите дом, — говорится в сообщении.

Предполагается, что энергетическая система Киева может не выдержать нагрузок из-за похолодания и возможных обстрелов. Городские власти уже подготовили к работе 69 мобильных котельных. При необходимости они будут обеспечивать теплоснабжение критически важных объектов.

Ранее в Днепре продлили школьные каникулы из-за продолжающихся массовых отключений электричества. Учебный процесс возобновится только 11 января. В городе также полностью остановлена работа электротранспорта.

