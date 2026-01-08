Гинцбург заявил, что некоторым больным уже готовят вакцину от рака Гинцбург: ряду больных уже готовят персонализированную вакцину от рака

Подготовка персонализированной отечественной вакцины от меланомы для ряда пациентов уже началась, заявил ТАСС научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, после каждой инъекции будет оцениваться уровень иммунного ответа.

Для ряда больных уже проведена диагностика и идет синтез тех вакцин, которые будут вводиться [онкобольным с меланомой]. Уровень иммунного ответа будет определяться после каждой инъекции, клинические иммунологи будут оценивать, необходимо ли последующее введение препарата, — констатировал Гинцбург.

Ранее Министерство здравоохранения Российской Федерации выдало разрешение на клиническое применение мРНК-вакцины для терапии меланомы под названием «НЕООНКОВАК». Препарат разработан совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Блохина, а его производителем является Национальный медицинский исследовательский центр радиологии.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что за последнее время в стране достигнуты серьезные успехи в противостоянии онкологическим болезням, в том числе снижен уровень смертности и повышена пятилетняя выживаемость в среднем на 9–10%. Глава ведомства также отметил значительную эффективность в сфере создания новых вакцин.