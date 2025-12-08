«Уникальные результаты»: Мурашко рассказал о борьбе с раком в России Мурашко заявил о снижении смертности от рака в России

За последние годы в России достигнуты значительные успехи в борьбе с онкологическими заболеваниями, включая снижение смертности и рост пятилетней выживаемости в среднем на 9-10%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он также отметил высокую результативность в области разработки новых вакцин, передает корреспондент NEWS.ru.

Онкологи сегодня добились уникальных результатов, до снижения смертности и увеличения выживаемости на пятилетнем промежутке произошло в среднем где-то на 9−10% в последние годы. И мы видим, как смещается в структуре исходов, при онкологических заболеваниях смещается вправо для увеличения продолжительности жизни. <...> Появились новые лекарственные препараты, которые вошли в нашу жизнью. <...> Это МРК, терапевтические вакцины индивидуальные, которые для пациентов будут индивидуально подбираться, — сказал министр.

Ранее биохимик Себ Ломас заявил, что изменение формы, оттенка или фактуры языка способно указывать на онкологическое заболевание. В качестве примера ученый привел возникновение незаживающей язвы на данном органе.