ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 13:05

«Уникальные результаты»: Мурашко рассказал о борьбе с раком в России

Мурашко заявил о снижении смертности от рака в России

Михаил Мурашко Михаил Мурашко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

За последние годы в России достигнуты значительные успехи в борьбе с онкологическими заболеваниями, включая снижение смертности и рост пятилетней выживаемости в среднем на 9-10%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он также отметил высокую результативность в области разработки новых вакцин, передает корреспондент NEWS.ru.

Онкологи сегодня добились уникальных результатов, до снижения смертности и увеличения выживаемости на пятилетнем промежутке произошло в среднем где-то на 9−10% в последние годы. И мы видим, как смещается в структуре исходов, при онкологических заболеваниях смещается вправо для увеличения продолжительности жизни. <...> Появились новые лекарственные препараты, которые вошли в нашу жизнью. <...> Это МРК, терапевтические вакцины индивидуальные, которые для пациентов будут индивидуально подбираться, — сказал министр.

Ранее биохимик Себ Ломас заявил, что изменение формы, оттенка или фактуры языка способно указывать на онкологическое заболевание. В качестве примера ученый привел возникновение незаживающей язвы на данном органе.

Михаил Мурашко
Минздрав
рак
онкология
Артур Лебедев
А. Лебедев
Ирина Ковган
И. Ковган
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РПЦ нашли способ, как решить проблему школьной травли
В Приморье рыбаки спасли ушедшего под лед на квадроцикле мужчину
Политолог раскрыл, чем плоха для Киева новая доктрина нацбезопасности США
Продюсер объяснил отмену концертов Нурлана Сабурова в России
Старейшая в России звукозаписывающая компания вернулась к пластинкам
Несмотря на рак: интервью с Еленой Алончиковой о бизнесе и донорстве
Стало известно, что подарили лесничему за поиск главной новогодней елки
В российском городе отменили концерт известного комика
Рейс Сургут — Самара столкнулся с одновременным отказом семи систем
NEWS.ru и «Одноклассники» скоро завершат прием заявок на совместный конкурс
Астроном рассказал, как лучше наблюдать пик звездопада Геминиды
Простая выпечка на ужин: румяные слоеные пирожки за 40 минут
Российские войска уничтожают окруженного противника в Димитрове
В ГД оценили план ЕС принять Украину и начать войну с Россией в 2030 году
Молодой отчим предстанет перед судом за истязание детей под Петербургом
Ученый объяснил, откуда в Чернобыле взялись синие собаки
В Роспотребнадзоре напомнили о правилах безопасности при катании на коньках
«От лукавого»: в СВОП высмеяли планы ЕС по вечной блокировке активов России
Что такое слюр и почему это опасно: рассказываем простыми словами
Помилованному Путиным оппозиционеру запросили заочно новый срок
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.