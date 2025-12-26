«Уже сейчас»: Мурашко принял важное для льготников решение по лекарствам

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко потребовал от региональных властей обеспечить всех льготников необходимыми лекарствами до конца декабря, сообщила пресс-служба Минздрава. Он подчеркнул на заседании оперативного штаба, что препараты должны быть выписаны и выданы с запасом как минимум на весь период новогодних праздников.

Важно также обеспечить своевременный отпуск лекарственных препаратов для льготных категорий граждан, выписать и выдать пациентам лекарства уже сейчас, в конце декабря, с тем расчетом, чтобы их хватило как минимум на весь праздничный период! — говорится в сообщении.

Ранее Мурашко заявил, что за 10 месяцев 2025 года диспансеризацию прошли около 76,6 млн россиян. По его словам, у 70% из обследованных выявлен как минимум один фактор риска развития хронических болезней неинфекционного характера.

Кроме того, глава Минздрава РФ сообщил, что в стране каждый день открывается от семи до восьми отремонтированных или новых медицинских учреждений. По его словам, такие темпы развития инфраструктуры сохраняются с 2021 года, а к концу текущего года ожидается ввод в строй крупных объектов.